Kerstdief Utrechtse kapsalon geeft buit terug

UTRECHT - De vrouw die op Kerstavond een tas stal bij Kapsalon van Kesteren op het Utrechtse Smaragdplein is bekend. Ze wilde met de opbrengst een kerstcadeau kopen.



Kapster Petra Wammes zette camerabeelden van de diefstal op Facebook. De dievegge was daarop onherkenbaar gemaakt, maar zou herkenbaar te zien zijn als ze zich niet zou melden.



Dat is nu dus toch gebeurd. De vrouw wilde een cadeau kopen voor haar kleindochter maar had daar geen geld voor. Daarom besloot ze de tas met geld te stelen.



Diezelfde kleindochter heeft contact opgenomen met Kapsalon van Kesteren en de buit teruggegeven. "Natuurlijk praat ik het niet goed", schrijft Wammes dinsdag op Facebook. "En de kleindochter (die door oma is opgevoed) ook niet, maar gezien haar reactie, is het niet de gebruikelijke gang van zaken en iedereen verdient een kans."



