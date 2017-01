Oog voor Veenendaal-prijs naar betrokken buurtbewoner

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 06:25 uur | update: 09:44 uur

Gerard Heijnen en burgemeester Wouter Kolff. Foto: Gemeente Veenendaal, Fotostudio 7

VEENENDAAL - Veenendaler Gerard Heijnen heeft dinsdagavond uit handen van burgemeester Wouter Kolff de Oog voor Veenendaal-prijs gekregen. De bewoner van het Prins Willem Alexanderpark zet zich in voor een leefbare en veilige wijk.



Volgens de gemeente zet Heijnen zich met hart en ziel in voor de wijk en zorgt hij ervoor dat ook andere bewoners zich inzetten en samenwerken om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.



Heijnen is erg blij met het eerbetoon. "Ik vind het fantastisch. Het is een erkenning voor alles wat ik voor de wijk heb gedaan", aldus de betrokken Veenendaler.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht