"Weinig braille in gemeentehuizen en restaurants"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 10:13 uur | update: 10:16 uur

Een braille-apparaat dat is gekoppeld aan een pc. Foto: Koen Suyk, ANP

ZEIST - Instituut Bartimťus, voor blinden en slechtzienden, pleit voor meer braille in onder meer gemeentehuizen en restaurants. Ook in het openbaar vervoer zou meer braille niet misstaan, aldus de organisatie in Doorn en Zeist.



Bartimťus vraagt aandacht voor braille omdat het Wereld Brailledag is, naar de geboortedag van de Fransman Louis Braille. Hij bedacht in 1824 een systeem om te lezen door middel van puntjes in plaats van geschreven letters.



Hoewel het systeem al bijna 200 jaar oud is, is braille nog lang niet overal voldoende ingevoerd. Zo gaat het niet alleen mis in veel gemeentehuizen en restaurants, maar ook in bibliotheken. Ook zijn teksten in veel liften niet beschikbaar in braille. Blinden weten dan niet op welke knop ze moeten drukken voor de goede verdieping.



In het onderwijs gaat het wel goed, zegt Tessa Stevenson, die namens Bartimťus blinde en slechtziende kinderen op het basisonderwijs begeleidt. "Alle methodes voor kinderen op scholen kunnen in braille worden omgezet", zegt ze. "Blinde kinderen kunnen daardoor meelezen en komen dan gewoon aan de beurt in de klas."



Blinde kinderen leren vaak nog lezen met boeken, maar daarna kunnen ze ook aan de slag met de pc. Een speciaal apparaatje zet woorden om in braille. Het lezen met vingers in braille gaat overigens wel iets langzamer dan lezen met ogen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht