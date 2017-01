VIDEO: Auto botst in Woerden en rijdt weg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 10:20 uur | update: 10:53 uur

De zwarte auto rechts in beeld wordt gezocht. Foto: Facebook Yvonne Uyum Westerman

WOERDEN - De eigenaresse van een auto die is geramd op een parkeerplaats in Woerden is op zoek naar de dader. Ze heeft beelden van het ongeluk op Facebook gezet.



De bestuurder van de botsende auto reed namelijk doodleuk weg. "Ongeluk kan gebeuren, maar meldt het dan gewoon even", schrijft Yvonne Uyum Westerman. "Het kan nog mevrouw."



De botsing was bij de bij de Pretfabriek aan de Oostzee, schrijft Woerden TV. Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag rond 15.30 uur. De auto die gezocht wordt is een zwarte mini.



