Burgemeester Groeneweg: Fusie Vijfheerenlanden levert wel wat op

PROVINCIE UTRECHT - Burgemeester Wim Groeneweg van Vianen denkt dat de voorgenomen fusie met Leerdam en Zederik goed uitpakt voor de betrokken gemeenten. Hij reageert op een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen waaruit blijkt dat gemeentelijke herindelingen meestal niet zorgen voor efficiency of bezuinigingen.



In het onderzoek schrijft wetenschapper Bieuwe Geertsema dat gemeentelijke herindelingen helemaal niet zoveel opleveren als bestuurders denken. "Herindeling levert geen geld op en de publieke voorzieningen worden er ook niet beter van."



Burgemeester Groeneweg zegt dat er wel degelijk grote voordelen zijn aan gemeentefusies. "Het gaat erom dat een gemeente veel minder kwetsbaar moet worden", zegt de burgemeester. "Dat is met een grotere gemeente nu eenmaal makkelijker."



AMBTENAREN

"Een fusie is niet per definitie goedkoper", erkent Groeneweg. "Maar je kunt wel investeren in betere kwaliteit, zoals beter opgeleide mensen." Ook zit een kleine gemeente direct in de problemen als een gespecialiseerde ambtenaar ziek is. Met een grote gemeente is dat minder snel het geval, aldus de burgemeester.



Volgens Groeneweg hoeft een fusie niet per definitie beter te zijn. "Het gaat uiteindelijk om de mensen zelf. Als die zich eraan verbinden, dan kan het wat worden. Als het een strijdperk wordt, dat kun je er beter niet aan beginnen."



De herindeling van Vianen, Leerdam en Zederik staat gepland voor 1 januari 2019. Er is nog veel discussie of gemeente Vijfheerenlanden bij Utrecht of Zuid-Holland moet gaan horen.



