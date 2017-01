Auto-inbreker gepakt bij Jaarbeurs

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 10:59 uur | update: 11:04 uur

UTRECHT - De politie heeft een Utrechter opgepakt die probeerde in te breken in een auto. Dat gebeurde woensdagochtend vroeg op het Veemarktplein bij de Jaarbeurs.



Toen het niet lukte om de auto open te breken, ging de 33-jarige verdachte er op de fiets vandoor in de richting van de Van Zijstweg.



Even later zag de politie hem staan, ze hebben de man opgepakt en meegenomen naar het bureau.



