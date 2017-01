"Auto expres in Nieuwegeins Lekkanaal geduwd"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 11:13 uur | update: 11:16 uur

Hulpdiensten dinsdagavond bij het Lekkanaal. Foto: Koen Laureij

NIEUWEGEIN - De auto die dinsdagavond in het Lekkanaal in Nieuwegein belandde, is waarschijnlijk met opzet het water in geduwd. Volgens de politie heeft een getuige dat zien gebeuren.



De politie is op zoek naar de duwer en hoopt dat meer getuigen zich melden. Het zou rond 20.00 uur gebeurd zijn op het Schipperspad.



Een duikteam van de brandweer heeft samen met Rijkswaterstaat nog gezocht naar personen die mogelijk in de auto zaten, maar er bleken gelukkig geen slachtoffers. De auto is uit het water gehaald.



Aanvankelijk meldden wij dat de auto in het Amsterdam-Rijnkanaal lag, maar het ging bij nader inzien toch om het Lekkanaal, vlakbij het Amsterdam-Rijnkanaal.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht