FC Utrecht haalt clubloze Labyad

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 11:34 uur | update: 11:40 uur

Labyad (zonder shirt) anno 2015 als Vitesse-speler. Foto: ANP

UTRECHT - FC Utrecht versterkt zich per direct met Zakaria Labyad. De 23-jarige aanvallende middenvelder zat zonder club nadat eind augustus zijn contract bij Sporting Lissabon werd ontbonden.



Woensdag moet de geboren Utrechter gepresenteerd worden, schrijft VI. Hij is na Wout Brama de tweede winterse versterking.



Labyad, die in het verleden voor het nationale elftal van Marokko uitkwam, speelde in februari 2016 voor het laatst een wedstrijd. Hij was toen verhuurd aan het Engelse Fulham. Eerder speelde hij in Nederland voor PSV en Vitesse.



