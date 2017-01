Veel agenten naar 'verdachte situatie' in Veenendaal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 11:50 uur | update: 12:02 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

VEENENDAAL - De politie is met veel agenten uitgerukt naar een verdachte situatie in de binnenstad van Veenendaal. Wat er precies aan de hand is kan de politie nog niet zeggen.



Volgens de Veenendaalse Krant ging het om een man met een vuurwapen. Hij zou inmiddels zijn ingerekend.



Ook op Twitter wordt gemeld dat in de stad veel agenten met kogelwerende vesten aanwezig zijn. De politie heeft een gebied afgezet met linten en zette ook een helikopter in.



Later meer...



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht