Maarssense broers over 'hun' Elfstedentocht van 1997

woensdag 4 januari 2017, 12:53 uur

De kopgroep in Deersum tijdens de Elfstedentocht in 1997. Foto: Hans Steinmeier, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Kou en een snerpende wind teisterden de schaatsers, twintig jaar geleden tijdens de Elfstedentocht. De Maarssense broers Arnold en Robert Gaasenbeek uit Maarssen reden de wedstrijd en herinneren zich de tocht nog goed. "Vroeg opstaan, naar de kooi en daar sta je dan twee uur te wachten op het startschot."



Arnold schaatste op hoog niveau en versloeg tijdens een klassieker de latere Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent. Maar drie weken voor de Elfstedentocht kwam er een kink in de kabel. "Toen scheurde ik mijn enkelbanden. En dan is het mis", zegt hij. "En dan, begin 1997, dan komt die."



De Elfstedentocht was moeizaam voor Arnold. Hij had net voor het eerst na zijn blessure een uurtje meegedaan tijdens een wedstrijd. "En twee dagen later moet je aan de bak in Friesland. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je kent alleen de verhalen en probeert je alleen zo goed mogelijk voor te bereiden."



Robert herinnert zich nog dat er veel wind was, maar hoeveel precies, weet hij niet meer. "In het begin zit je echt in de wedstrijd. Maar op een gegeven moment weet je niet meer waar je bent", zegt de schaatser. "Uiteindelijk komt het besef dat je niet meer de wedstrijd aan het bepalen bent. Het wordt dan een soort toertocht."



Arnold kwam als 28e over de finishlijn, maar kreeg uiteindelijk plek 26 door diskwalificaties. Zijn broer moet het doen met plek 71.



OPWARMING

Voorlopig is hun generatie de laatste die de Tocht der Tochten heeft kunnen rijden. Door de opwarming van de aarde denken deskundigen dat de kans op een nieuwe Elfstedentocht ieder jaar kleiner wordt. Maar Arnold geeft de hoop niet op. Hij denkt dat het ook in de toekomst mogelijk is om de Elfstedentocht te organiseren.



De broers hebben hun Elfstedenkruisje in ieder geval binnen. Al weet Arnold niet precies waar. "Ergens in mijn nachtkastje."



Topschaatsers van toen komen vandaag in Friesland bij elkaar voor een reŁnie. De NOS hield een historisch liveblog bij over de laatste officiŽle Elfstedentocht.



