Gewonde agent De Koppel uit ziekenhuis ontslagen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 14:31 uur | update: 14:45 uur

Foto: Keistadnieuws

AMERSFOORT - De agent die tijdens Oud en Nieuw in de Amersfoortse wijk De Koppel gewond raakte nadat hij werd bekogeld met vuurwerk, is inmiddels uit het ziekenhuis. Naar omstandigheden maakt hij het goed, meldt de politie.



Wel ziet de agent nog wazig en hoort hij een piep. Volgens de politie had het veel ernstiger met hem kunnen aflopen. De man heeft aangifte gedaan voor poging tot doodslag.



ONGEREGELDHEDEN

Tijdens de jaarwisseling werd een groep agenten belaagd in de Amersfoortse wijk nadat er ongeregeldheden waren ontstaan. De politie en de ME grepen in nadat agenten werden bekogeld met vuurwerk, zoals lawinepijlen. Een agent raakte gewond in zijn gezicht en moest naar het ziekenhuis. De ongeregeldheden leidde tot 48 arrestaties.



Naar de dader(s) wordt nog steeds gezocht. Het was tijdens de jaarwisseling heel mistig, de politie hoopt daarom dat iemand het incident heeft zien gebeuren of hier zelfs beelden van heeft gemaakt.



