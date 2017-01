Bestuurster dodelijk ongeluk Oudewater was 23-jarige vrouw

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 14:52 uur | update: 15:10 uur

Foto: Woerden TV

OUDEWATER/HEKENDORP - De auto die op Eerste Kerstdag betrokken raakte bij een dodelijk ongeluk in Oudewater, werd bestuurd door de 23-jarige vrouw uit Hekendorp. Dat heeft de politie bekendgemaakt.



De bestuurster overleed later in het ziekenhuis, ook haar 19-jarig zusje overleefde het ongeluk niet. Daarnaast raakte ook een derde inzittende gewond. Het gaat om een 21-jarige man uit Gouda, hij raakte onderkoeld maar was wel aanspreekbaar. Hij is thuis en maakt het naar omstandigheden goed.



Enige tijd was onduidelijk wie het voertuig had bestuurd. Politieonderzoek wijst nu uit dat de 23-jarige bestuurster door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor.



