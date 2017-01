Leden Magreb'90 sturen voorzitter en trainer weg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 15:53 uur | update: 15:57 uur

Van Boxel gaat opnieuw aan de slag als trainer. Foto: Youtube

UTRECHT - De leden van Utrechtse voetbalclub Magreb'90 hebben voorzitter Tahar Boulaid en trainer Mo El Abdellaoui naar huis gestuurd. Directe aanleiding is dat vier basisspelers tijdens de winterstop waren weggelopen omdat ze niet meer betaald werden.



Voorlopig neemt een interim-bestuur de taken waar. Aart-Jan van Boxel gaat opnieuw aan de slag als trainer. Hij stapte eerder nog op omdat hij mot had met het bestuur van de voetbalclub.



Nu Van Boxel weer trainer is, zijn ook de vier basisspelers weer teruggekeerd naar de club. Van Boxel hoopt zich met Magreb'90 te handhaven in de derde divisie.



