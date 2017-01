Zuilens Fanfare Corps gaat te water

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 17:12 uur | update: 17:12 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Hoe klinkt een trombone onder water? En hoe ziet dat er uit in het decor van de rivieren, plassen en vijvers van Zuilen? Het Zuilens Fanfare Corps gaat met muziektheatergezelschap Waterproof Live de planken op voor een nieuwe theatervoorstelling waarin deze thema's aan bod komen.



Het fanfarecorps wil met de voortelling het oubollige imago van zich afschudden. Daarvoor werden deze zomer filmopnamen gemaakt op verschillende waterrijke locaties in de regio. Onder meer het Julianapark, de Maarsseveense Plassen en de Demkabrug over het Amsterdam-Rijnkanaal werden bezocht.



VIDEO

Tijdens de voorstelling combineren de muziekverenigingen de videobeelden met muziek die de fanfare live in het theater speelt. Zo leggen muzikanten een trombone in een bak water om het onderwatereffect te krijgen.



Volgens artistiek leider Thijs Hazeleger van het Zuilens Fanfare Corps zijn de muzikanten voortdurend op zoek naar nieuwe vormen om de fanfare te presenteren. Zo noemt hij live-muziek bij film een prachtige toevoeging.



De voorstelling is op 14 en 15 januari te zien in het ZIMIHC theater in Zuilen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht