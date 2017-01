Winkeliers Veenendaal: "Iedereen praat erover en stelt vragen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 16:57 uur | update: 17:09 uur

Personeel van schoenenwinkel VanHaren zag de man afgevoerd worden. Foto: RTV Utrecht

VEENENDAAL - De aanhouding van de terreurverdachte in Veenendaal is hét gesprek van de dag in winkelcentrum Corridor. Sommige ondernemers waren eind van de middag nog steeds in de veronderstelling dat het daadwerkelijk ging om de man die in Istanbul 39 mensen doodde.



Dat het loos alarm bleek, hoorden ze pas van onze verslaggever. Toen die vertelde dat het om een onschuldige man ging en dat hij inmiddels weer is vrijgelaten, reageren ze opgelucht.



"Ook gaan in het winkelcentrum allerlei geruchten de ronde dat de man met een vuurwapen gezwaaid zou hebben", zegt verslaggever Marco Geijtenbeek.



VANHAREN

Een medewerker van schoenenwinkel VanHaren vertelt: "Het ging allemaal heel snel. De politieauto stopte voor onze winkel en de man werd onmiddellijk ingerekend. Iedereen heeft het erover en we krijgen constant vragen van iedereen."



Meerdere winkeliers hielden rond het middaguur uit voorzorg hun deuren enige tijd gesloten.



POLITIEACTIE

Rond 10.00 uur meldde iemand dat de dader van de aanslag in een nachtclub in Istanbul zou rondlopen in Veenendaal. De politie nam het zekere voor het onzekere en rukte massaal uit.



Onder meer politiehonden en een helikopter werden ingezet. De man werd gepakt in de Hoofdstraat. De arrestatie trok veel bekijks en leidde tot een boel speculaties. Enkele uren later maakte de politie bekend dat het om een misverstand ging.



