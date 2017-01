"Je keek wel uit, anders volgden er strafmaatregelen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 18:14 uur | update: 18:14 uur

Wim de Ridder zat in Kamp Amersfoort en herinnert zich Karl Peter Berg nog goed. Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - "Karl Peter Berg was een Duitse officier in uniform die door het Kamp liep. Onder gevangenen was er een sfeer van angst voor hem. Je dacht: laat ik maar uitkijken, anders worden er weer strafmaatregelen genomen."



Wim de Ridder uit Amersfoort herinnert zich nog goed hoe hij als 18-jarige jongen in Kamp Amersfoort zat. Hij en zijn vader werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen genomen omdat zij een verboden krant verspreidden. Karl Peter Berg was destijds de kampcommandant die een bewind van terreur voerde.



Berg sloeg gevangenen met een stok, een gummiknuppel en een dik stuk hout. Ook schopte hij hen met z'n laarzen en gaf hij ze veel te weinig eten. Nationaal Monument Kamp Amersfoort deed recent onderzoek naar zijn achtergrond.



MISDRAGINGEN

Voordat Berg naar Amersfoort kwam, was hij werkzaam in een kamp in Schoorl. "Daar heeft hij zich niet op deze manier misdragen, dat is pas hier gebeurd", vertelt directeur Willemien Meershoek van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. "Het lijkt alsof hij de gedragingen in Kamp Amersfoort toen heeft overgenomen."



Berg werd in het kamp onder andere geholpen door zijn rechterhand Joseph Kotalla, die later bekend werd als de Beul van Amersfoort. De Ridder heeft daar nog herinneringen aan.



"Kotalla kwam langs lopen en vroeg mijn vader iets. Maar mijn vader verstond er geen woord van, dus kreeg hij een knietje en een klap. Daar stond ik als kind dan naast, je had niet het hart om iets te doen. Dan had hij die grote hond op me gezet en dan was ik verscheurd."



Karl Peter Berg bleef kampcommandant tot aan de bevrijding. Meershoek: "Hij heeft geen gratie gekregen ondanks een verzoek daarvoor. Daarna is hij ter dood veroordeeld om een voorbeeld te stellen."



Van de 35.000 gevangenen, zijn er nu nog ongeveer vijftig in leven.



