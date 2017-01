Jongen (12) Veenendaal weer terecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 20:11 uur | update: 21:01 uur

Foto: Burgernet, ANP (Bewerking RTV Utrecht)

VEENENDAAL - De politie in Veenendaal is woensdagavond enige tijd op op zoek geweest naar een 12-jarige jongen. Via Burgernet werd een melding verspreid om naar de jongen uit te kijken.



De jongen verdween in de wijk Engelenburg. Hij had kort blond haar, een tenger postuur en is ongeveer 1.50 meter. De jongen droeg een zwarte donsjas, een zwarte regenbroek met daaronder een lichtblauwe spijkerbroek en donkerblauwe hoge schoenen.



De politie vroeg mensen het alarmnummer te bellen als zij de jongen zagen. Rond 20.40 uur meldde de politie dat hij weer terecht was.



