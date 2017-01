Politie Woerden boekt successen met WhatsApp

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 4 januari 2017, 21:43 uur | update: 21:51 uur

Foto: RTV Utrecht

WOERDEN - De politie van Woerden heeft tijdens de jaarwisseling successen geboekt door via WhatsApp in contact te staan met ruim 1500 inwoners. "Zij konden ordeverstoringen aan ons doorgeven en wij konden hen vragen om mee te kijken bij inzetten van de politie", schrijft de politie.



Via WhatsApp kreeg de politie 25 signalen binnen vanuit de wijken Molenvliet, de Bomenbuurt en Bloemenbuurt en het Schilderskwartier. Het ging onder meer om meldingen van vuurwerkoverlast en onruststokers in de buurt.



Bewoners herkenden de onruststokers van de vorige jaarwisseling. "Met de informatie vanuit WhatsApp konden wij telkens opduiken op plekken waar zij vorig jaar ook opdoken, met als gevolg dat incidenten uitbleven", aldus de politie van Woerden.



Dankzij WhatsApp werd ook een verdachte van een vernieling op heterdaad betrapt. " De politie is tevreden over de behaalde resultaten.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht