Weer vreemde lucht op Nijpelsplantsoen Nieuwegein

Brandweer en netbeheerder Stedin kwamen ter plaatse. De vreemde lucht is vermoedelijk afkomstig uit het riool.

NIEUWEGEIN - De brandweer is woensdagavond voor de tweede keer in een week uitgerukt voor een gaslucht in een woning aan het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein.



De brandweer verrichtte metingen en ook netbeheerder Stedin kwam ter plaatse, maar uiteindelijk bleek het loos alarm. Vermoedelijk is de lucht afkomstig uit het riool.



Maandag gingen brandweerlieden ook al een kijkje nemen op het Nijpelsplantsoen vanwege een vreemde lucht. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldde toen ook dat het vermoedelijk om een rioollucht ging.



