Bouwers BAM naar koude en winderige zuidpool

Foto: BAM / British Antarctic Survey

BUNNIK - Bouwbedrijf BAM in Bunnik gaat aan de slag op de zuidpool. Het Nederlandse concern gaat een Brits onderzoekscentrum op Antarctica moderniseren en uitbreiden. Het bouwbedrijf werkt daarbij samen met architecten- en ingenieursbureau Sweco.



De meeste bouwwerkzaamheden zijn gepland in de vier zomermaanden, maar evengoed onder barre omstandigheden. De BAM-medewerkers zullen dan samenleven en -werken met de wetenschappers daar. Volgens het bedrijf vormt het poolproject een bijzondere uitdaging. Het komt tot stand komt op het hoogste, droogste, koudste en meest winderige continent op aarde.



Met de order is een bedrag gemoeid van circa 120 miljoen euro. Het project heeft een looptijd van zeven tot tien jaar en wordt uitgevoerd door de Britse infrabouwer BAM Nuttall en BAM International, de werkmaatschappij van BAM die actief is buiten Europa. Opdrachtgever is de Natural Environment Research Council, dat onderzoek doet naar het klimaat, de biodiversiteit en de oceaan op de zuidpool.



BAM bouwt een nieuwe kademuur bij het onderzoeksstation dat op een schiereiland ligt. Daardoor kan het Britse instituut een nieuw schip in de vaart nemen. Ook moet er onder meer een nieuwe scheepshelling, onderdak voor de wetenschappers en opslagruimte komen. Verder worden gebouwen en faciliteiten van andere poolonderzoekscentra gemoderniseerd.



