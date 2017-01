Bison Bowling Utrecht neemt afscheid van cult-interieur

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 07:11 uur | update: 07:39 uur

De grachtenhuisjes boven de banen zorgden voor een cultstatus. Foto: Bison Bowling Utrecht

UTRECHT - Bison Bowling in Utrecht verhuist na 33 jaar. Het bowlingcentrum aan de Mariaplaats blijft in hetzelfde gebouw gevestigd, maar gaat de trap op.



Op de eerste verdieping is plek voor meer banen en krijgt het bowlingcentrum een nieuw uiterlijk. Bison Bowling verwierf met de Utrechtse vestiging een cultstatus door afbeeldingen van dames van lichte zeden, grachtenhuisjes en fietsen aan het plafond.



De bedrijfsleiding heeft besloten dat de aankleding te oubollig is geworden voor het hedendaagse publiek en wil met de tijd mee. Deze week zijn de banen op de eerste etage klaar om in gebruik genomen te worden. Op de begane grond komt een speelhal met verschillende activiteiten.



