ProRail: Minder ongelukken bij oversteken spoorweg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 07:49 uur | update: 08:08 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het aantal ongelukken op overwegen is verder gedaald. Afgelopen jaar vielen vielen op spoorwegovergangen vier doden en raakten 28 mensen gewond. Dertig jaar geleden kwamen zo nog 68 mensen om het leven.



Volgens spoorbeheerder ProRail in Utrecht neemt het aantal slachtoffers af omdat zo'n tachtig procent van de spoorkruisingen tegenwoordig is beveiligd. In 1986 was de helft nog onbewaakt.



Ook zijn er in de afgelopen dertig jaar zo'n duizend overwegen verdwenen door onder meer het aanleggen van tunnels. Het aantal overwegen ligt nu op ongeveer 2500.



