File op A28 Den Dolder door aanrijding

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 08:16 uur | update: 08:31 uur

Foto: ANP (Beeldbewerking RTV Utrecht)

DEN DOLDER - Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is donderdagmorgen een verkeersongeluk gebeurd. Tussen Soesterberg en Den Dolder is daardoor een rijstrook dicht en dat leidt tot files.



Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om via Hilversum om te rijden over de A27.



Of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk is nog niet bekend.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht