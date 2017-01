Meer vrouwen gedupeerd door spermablunder UMC Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 09:15 uur | update: 09:57 uur

UTRECHT - Door de blunder in het ivf-laboratorium van UMC Utrecht moeten 150 vrouwen hun kinderwens uitstellen. Eerder meldde het ziekenhuis dat van 84 vrouwen de vruchtbaarheidsbehandeling is opgeschort.



Het UMC heeft het aantal gedupeerden nu bijgesteld. Een woordvoerder bevestigt desgevraagd eenbericht van het AD hierover. De stijging komt doordat niet alleen de zogenoemde ICSI-behandeling van UMC-patiënten stilligt, maar ook die van patiënten in vier omliggende ziekenhuizen die hetzelfde ivf-lab gebruiken.



Op dit moment worden alleen vrouwen geholpen die al waren begonnen met de medicatie die aan het bevruchten van de eicel vooraf gaat. Die behandelingen duren wel langer, omdat de procedures nauwlettend worden gevolgd.



Vorige week maakte het UMC bekend dat bij het bevruchten van 26 vrouwen mogelijk verkeerde zaadcellen zijn gebruikt. In de gebruikte apparatuur was sperma van een andere man achtergebleven. De vruchtbaarheidsbehandelingen zijn direct stilgelegd en worden op zijn vroegst pas in februari hervat.



