Auto glijdt van de weg in Abcoude

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 09:59 uur | update: 10:17 uur

Foto: Peters Hotnews

ABCOUDE - Door de gladheid van donderdagochtend is in Abcoude een auto van de weg geraakt. De automobilist werd verrast in een bocht van het Gein-Zuid.



De vrouw raakte de macht over het stuur kwijt en reed een paaltje omver. De wagen kwam in de berm tot stilstand.



Omdat de weg spekglad was hadden ook de hulpdiensten moeite om veilig op de plaats van het ongeluk te komen. De automobilist is door ambulancemedewerkers onderzocht en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Gemeente De Ronde Venen heeft een strooiwagen naar het Gein-Zuid gestuurd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht