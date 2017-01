Woerden ziet trend: "kom naar ons op citytrip"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 10:28 uur | update: 10:28 uur

Een kaasmeester in Woerden. Foto: ANP

WOERDEN/UTRECHT - De gemeente Woerden ziet kansen op de Vakantiebeurs. Volgens Kitty Kusters van Woerden Marketing voldoet haar stad precies aan de nieuwste vakantie-eisen van veel Nederlanders.



"Trend is binnen Nederland dat mensen de kleinere steden aan gaan doen, dus niet meer de grotere steden", zegt Kusters. "Ze zoeken de intiemere sfeer op."



Het is de tweede keer dat Woerden een stand heeft op de Vakantiebeurs in de Utrechtse Jaarbeurs, naast metropolen als Londen, New York en Tokio. Een vreemd verschil misschien, maar ook Woerden heeft veel te bieden.



"Wij zijn eigenlijk de enige echte boerenmarktstad van Nederland", zegt Kusters. "En we hebben natuurlijk onze Koeiemart!"



UTRECHT

Niet alleen Woerden, ook de gemeente Utrecht staat op de Vakantiebeurs. Vivian Froon van de Utrechtse VVV stond er vorig jaar ook al. "Toen ging het voornamelijk over waar mensen leuk kunnen eten en winkelen."



Grootste publiekstrekker van de stad is nog altijd de Domtoren: meer dan 80.000 mensen beklommen 'm vorig jaar. Nog nooit gingen zo veel mensen in één jaar de toren op. "Het blijft één van de belangrijkste iconen in de stad."



Het is de tweede keer dat Woerden en Utrecht op de Vakantiebeurs staan. De beurs begint woensdag 11 januari en duurt tot en met zondag.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht