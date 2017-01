Buspassagier Soest door onbekende oorzaak gewond

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 11:12 uur | update: 12:07 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

SOEST - Bij een bushalte in Soest is een 22-jarige inwoner van het dorp woensdagavond gewond geraakt. De jonge man stapte rond middernacht op de Obrechtstraat uit lijn 70 en is daar op de een of andere manier buiten bewustzijn geraakt.



Toen de Soester weer bijkwam ontdekte hij dat hij onder het bloed zat. Medewerkers van de ambulance stelden vast dat hij wonden in zijn gezicht heeft opgelopen en mogelijk een hersenschudding heeft.



De politie heeft een aangifte opgenomen en hoopt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven over wat er met de man is gebeurd. Mogelijk is hij slachtoffer geworden van een zware mishandeling die hij niet zag aankomen.



