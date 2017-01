Snel internet buitengebied Oudewater

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 12:12 uur | update: 12:13 uur

OUDEWATER/PAPEKOP - Traag internet is voor huishoudens in Papekop en Ruigeweide bij Oudewater binnenkort verleden tijd. De gemeente gaat afspraken maken met de provincie om snellere verbindingen te realiseren.



Niet alleen internet moet sneller worden, ook de ontvangst van televisiezenders gaat volgens de gemeente Oudewater probleemloos verlopen. Veel woningen hebben nu een schotel op het dak of verouderde analoge aansluitingen. Digitaal tv kijken is op dit moment niet mogelijk.



SCHOOL

Bewoners van het buitengebied zijn al jaren bezig met het krijgen van sneller internet. Niet alleen omdat bedrijven het nodig hebben, maar ook omdat schoolgaande kinderen amper schoolopdrachten kunnen maken vanwege haperende verbindingen.



Wethouder Duindam: "Anno 2017 kan het niet dat bewoners en bedrijven verstoken blijven van snel internet. Dat is echt niet meer van deze tijd. Thuiswerken, zorg op afstand, digitale onderwijsontwikkelingen, belastingaangifte en soepele bedrijfsvoering moeten ook in onze buitengebieden mogelijk worden."



PROVINCIE BEPAALT

Het aanleggen van snelle internetverbindingen in dunbevolkte gebieden is officieel geen taak van gemeenten. De provincie heeft geld opzij gezet om te helpen bij het mogelijk maken van snel internet in het buitengebied.



Gemeenten kunnen hier gebruik van maken mits ze een intentieverklaring ondertekenen. Dat gebeurt aanstaande maandag op het Stadskantoor.



