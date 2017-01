Veenendaler worden voelt vreemd voor Rhenenaar

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 12:43 uur | update: 12:57 uur

Foto: RTV Utrecht / ANP

VEENENDAAL/RHENEN - In Veenendaal en Rhenen wordt verdeeld gereageerd op het bericht dat beide gemeenten een grenscorrectie onderzoeken. Het gaat om een gebied bij de Cuneraweg waarover al jaren discussie is.



De bewoners wonen pal tegen Veenendaal aan, maar staan formeel ingeschreven als Rhenenaar. Dat leidt soms tot ongemakkelijke situaties. Zo kregen Veenendalers afgelopen jaar glasvezel, maar de buren die onder Rhenen vallen niet.



Toch zouden veel van de betrokken Rhenenaren het vreemd vinden om ineens Veenendaler te worden. "Dat voelt anders", zegt Mineke Hardeman, bij wie Veenendaal achter haar tuin begint. "Ik ben gewend om bij Rhenen te horen. We voelen ons daar meer bij betrokken, omdat ons netwerk daar vooral zit."



Ook aannemer Van den Brink zal gevolgen ondervinden van een eventuele aanpassing van de gemeentegrenzen. Het bedrijf is zowel in Rhenen als in Veenendaal gevestigd en betaalt daardoor nu aan beide gemeenten een deel van de Onroerendezaak-belasting.



