Politie zoekt vergeefs naar oorzaak 'ontploffing' in Leidsche Rijn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 13:20 uur | update: 13:24 uur

Foto: RTV Utrecht

LEIDSCHE RIJN - Inwoners van Leidsche Rijn zijn vannacht wakker geschrokken van een flinke knal in de wijk. Rond 1.30 uur klonk een harde explosie en sommige inwoners zouden ook een flits en rook hebben gezien.



De gealarmeerde politie heeft agenten op onderzoek uitgestuurd. Dat heeft volgens een woordvoerder niets opgeleverd.



Het lijkt erop dat in het stadsdeel een vuurwerkbom is afgestoken. Over materiële schade is niets bekend.



