Rover: ID-controle in openbaar vervoer is ineffectief

donderdag 5 januari 2017

Anis Amri op station Brussel-Noord, nadat hij in Berlijn een aanslag had gepleegd. Foto: Belgische politie

AMERSFOORT - Reizigersvereniging Rover in Amersfoort maakt bezwaar tegen een identificatieplicht voor passagiers op internationale treinen, bussen en boten. De Nederlandse overheid praat met België, Duitsland en Frankrijk over maatregelen om rondreizende terroristen te kunnen ontdekken. Concreet is nog niets besloten over een identificatie- of registratieplicht.



Vorige week werd duidelijk dat de man die vlak voor kerst een aanslag in Berlijn pleegde zich daarna ongehinderd door Europa kon verplaatsen. Rover noemt het invoeren van een identiteitscontrole ineffectief, buitensporig en een schending van de privacy.



Bovendien zou het verplicht voor lange rijen bij het loket zorgen, zegt de belangenvereniging in een brief aan de Tweede Kamer. Die drukte zou volgens Rover zelfs een ideaal doelwit voor terroristen kunnen vormen.



Het schrikbeeld dat Rover schetst is dat het onmogelijk wordt om spontaan een treinreisje naar een stad als Antwerpen te maken. "Terrorisme is een ernstig te nemen gevaar dat effectief bestreden moet worden, maar niet ten koste van de bewegingsvrijheid van de Europese burgers.''



"Dit is normaal openbaar vervoer tussen dicht bij elkaar gelegen economische en culturele centra in buurlanden. Rotterdam ligt verder van Eindhoven dan van Antwerpen", aldus de reizigersvereniging.



Het initiatief voor het optuigen van een mogelijk registratiesysteem komt van België.



