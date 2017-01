OM wil drie jaar cel voor stekende Utrechter

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 13:58 uur | update: 13:59 uur

Agenten voor het Diakonessenhuis nadat het slachtoffer daar was binnengebracht. Foto: Koen Laureij

UTRECHT - Het OM heeft drie jaar cel geëist tegen de Utrechtse man die afgelopen augustus iemand in z'n been zou hebben gestoken. Het slachtoffer liep een slagaderlijke bloeding op.



De steekpartij was in een auto vlakbij het Diakonessenhuis in Utrecht. Het 24-jarige slachtoffer werd direct na de steekpartij naar dat ziekenhuis gebracht.



Volgens de officier van justitie bleek daar dat hij zwaargewond was. "Hij heeft meer dan een liter bloed verloren en is ernstig in levensgevaar geweest."



Het OM vindt dat de dader veroordeeld moet worden voor poging tot doodslag. Het motief voor de steekpartij is nog altijd onduidelijk, zowel de dader als het slachtoffer willen niets kwijt over het incident.



Over twee weken doet de rechter uitspraak.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht