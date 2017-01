Bootcampers nemen parken weer over

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 12:37 uur | update: 15:02 uur

Foto: RTV Utrecht

- Een nieuw jaar is aangebroken en dat betekent weer nieuwe voornemens. Veel mensen zijn daarom weer begonnen met sporten, zoals het populaire bootcampen. Da's niet in de sportschool, maar buiten. Vooral parken zijn erg populair onder de 'bootcampers'.



Bootcampen is niet zoals in het leger, met schreeuwende 'drill sergeants' en vernederingen als je iets achterloopt. In de parken gaat het er allemaal veel gezelliger aan toe, zegt instructeur Linde van der Burg. Zij geeft in het Utrechtse Griftpark les. "Het grote verschil is dat wij er een fun factor inbrengen. Je bent actief bezig, maar het moet wel leuk zijn."



In het Griftpark maakt Van der Burg gebruik van allerlei obstakels. "Die heuvel bijvoorbeeld, of randjes, bankjes, stoepjes... Zo min mogelijk materialen nemen we zelf mee. Je gaat echt aan de slag met wat er buiten is." Al hoort een springtouw ook tot de standaard uitrusting van veel bootcampers.



Niet alleen in de stad Utrecht, maar in de hele regio zijn sportscholen te vinden die bootcamps in de buitenlucht geven.



