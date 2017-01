Labyad tekent tot 2020 bij FC Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 14:38 uur | update: 14:56 uur

Labyad in het shirt van FC Utrecht. Foto: FC Utrecht

UTRECHT - FC Utrecht heeft aanwinst Zakaria Labyad donderdag officieel gepresenteerd. De aanvallende middenvelder tekent een contract voor 3,5 seizoen, tot de zomer van 2020.



Bovendien is in het contract nog een optie voor een extra seizoen opgenomen. Woensdag werd al bekend dat Labyad naar FC Utrecht gaat, nu is de transfer dus officieel bevestigd.



Trainer Erik ten Hag spreekt van een "technisch zeer begaafde voetballer die ondanks zijn jonge leeftijd al veel bagage heeft". "In het afgelopen jaar heeft hij nauwelijks wedstrijdminuten gemaakt. Hij wil bij FC Utrecht de draad weer oppakken. Bij ons krijgt hij de tijd om weer in zijn ritme te komen."



De geboren Utrechter was clubloos nadat Sporting Lissabon in augustus zijn contract opzegde. In februari kwam hij voor het laatst in actie, dat was namens het Londense Fulham. Eerder speelde hij voor Vitesse, PSV en in de amateurs bij Elinkwijk.



