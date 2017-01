Oud-advocaat Robert Moszkowicz niet vervolgd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 14:57 uur | update: 15:03 uur

Foto: Roos Koole, ANP

NIEUWEGEIN - Het Openbaar Ministerie gaat oud-advocaat Robert Moszkowicz niet vervolgen. Justitie heeft dat besloten na drie jaar onderzoek. Moszkowicz mag geen advocaat meer zijn wegens 'onbehoorlijke praktijkuitoefening'.



Robert Moszkowicz werd door voormalige cliënten beschuldigd van oplichting, maar daar was onvoldoende bewijs voor. Hij had een 'juridisch adviesbureau' in Nieuwegein, maar dat was voor veel klanten niet duidelijk. De gedupeerden zeiden dat hij zich uitgaf als advocaat, ondanks dat hij al jaren geleden is geschorst.



Robert Moszkowicz geldt als het zwarte schaap in een advocatenfamilie, onder meer vanwege een drugsverslaving en eerdere aanvaringen met justitie.



