IJsbaan Doorn wil vrijdag open

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 15:03 uur | update: 15:10 uur

De ijsbaan in 2015. Foto: Doornsche IJsbaan

DOORN - In Doorn zijn vrijwilligers van de ijsvereniging druk bezig om hun ijsbaan klaar te krijgen. De verwachting is dat het donderdagavond vanaf 20.00 uur zo'n 4 graden gaat vriezen.



Als de temperatuur de hele nacht onder nul blijft moet er volgens de ijsvereniging vrijdagochtend geschaatst kunnen worden. "We vullen tweeduizend liter water in een tank en rijden rondjes over het asfalt", legt Kees Schippers van de ijsclub uit.



"Door die rondjes te rijden komt een heel dun laagje ijs op het asfalt. Als het hard vriest kunnen we gelijk doorrijden en anders moeten we een half uurtje wachten."



Traditiegetrouw is de ijsbaan in Doorn één van de eerste in de regio die open gaat. Waarschijnlijk gaat de baan om 8.00 uur vrijdagochtend open en kan tot in de middag geschaatst worden.



