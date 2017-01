Sneeuwpret in Oudewater voor KiKa

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 15:30 uur | update: 16:43 uur

OUDEWATER - Tonnen sneeuw zijn donderdagmiddag gedumpt in Oudewater. De sneeuw komt van de Vechtsebanen in Utrecht en wordt gesponsord door lokale ondernemers. De opbrengst gaat volledig naar KiKa, de organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker.



Tien vrachtwagens meldden zich donderdag op een parkeerplaats bij de Sint Janstraat. Oudewaterse ondernemers hadden ijsschaafsel opgehaald bij ijsbaan de Vechtsebanen in Utrecht en dat werd onder gejuich van tientallen kinderen op de parkeerplaats gestort.



Kinderen zijn daarna direct begonnen met sleëen en sneeuwforten bouwen. De sneeuwpret in Oudewater is extra leuk omdat de initiatiefnemers naast de sneeuwbult koek en zopie verkopen. Ook die opbrengst gaat geheel naar KiKa.



Sneeuw laten sponsoren is een idee dat is overgewaaid vanuit Montfoort. Daar wordt al langer schaafsel uit Utrecht gehaald. En er is genoeg, laat Vechtsebanen weten. De initiatiefnemers hopen dat de sneeuw door het vriesweer een paar dagen blijft liggen. Als dat niet het geval is, mogen ze opnieuw langskomen bij de ijsbaan in Utrecht.



De opbrengst van de actie is nog niet bekend.



