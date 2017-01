Politie zoekt brandstichters Emmaüskerk Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 16:14 uur | update: 16:58 uur

AMERSFOORT - In Amersfoort is de politie op zoek naar getuigen van de brandstichting bij de Emmaüskerk in de wijk Soesterkwartier. Dat gebeurde op 1 januari.



Het is aan een buurman te danken dat de monumentale kerk aan de Noordewierweg niet is afgebrand. De vlammen wisten binnen te komen, maar de schade bleef uiteindelijk beperkt tot de houten deur, meldt het AD.



Volgens de buurtbewoner hebben vijf daders hout, papier en banden tegen de ingang gezet en aangestoken.



Het kerkbestuur en de politie hopen dat andere getuigen kunnen helpen bij het vinden van de daders.



