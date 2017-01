Brandwonden door knetterbal in capuchon

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 17:19 uur | update: 17:25 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Een 14-jarige Amersfoorter heeft woensdag aangifte bij de politie omdat iemand een knetterbal in zijn capuchon had gegooid. Hij liep daardoor brandwonden op aan zijn schouder, nek en achter zijn oren. De politie hoopt dat getuigen kunnen zeggen wie de dader is.



Het incident gebeurde al vorige week woensdag. De tiener liep met twee vrienden zijn krantenwijk toen op het Sisselaarpad twee jongens vuurwerk naar hen gooiden. Hij rende weg, maar had in de eerste instantie niet door dat er vuurwerk in de capuchon van zijn jas terecht was gekomen.



Pas toen het vuurwerk afging en hij een brandend gevoel in zijn nek kreeg, besefte hij dat er vuurwerk in zijn capuchon terecht was gekomen. Hij trok snel zijn jas uit en is daarna naar huis gegaan. Hoewel een knetterbal relatief ongevaarlijk is, raakte de tiener wel gewond.



SIGNALEMENT

Het vuurwerk zou zijn afgestoken door twee blanke jongens van 11 tot 13 jaar oud. De jongen die het vuurwerk gooide was ongeveer 1.65 meter lang met blond haar. Hij droeg een blauwe spijkerbroek, een zwarte jas met capuchon met aan de voorzijde van de jas een blauw vlak met zwarte letters. Verder had hij een pet op.



De andere jongen was tussen de 1.65 en 1.70 meter lang en heeft kort bruin haar. Hij droeg een dunne zwarte jas of vest en een blauwe spijkerbroek.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht