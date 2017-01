Ouderparticipatiecrèches naar minister met steunbetuigingen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 20:24 uur | update: 21:08 uur

Foto: RTV Utrecht

- De zeven zogeheten ouderparticipatiecrèches in ons land luiden de noodklok. Ze staan onder druk omdat minister Asscher de kinderopvangtoeslag voor nieuwe vestigingen wil afschaffen.



Deze vorm van kinderopvang wordt geregeld door de ouders zelf. Er zijn dus geen betaalde krachten in dienst. De regio Utrecht telt er vijf. Die mogen blijven bestaan, maar als het aan het kabinet ligt krijgen nieuwe ouderparticipatiecrèches straks geen extra geld meer.



Ouders die meedraaien in de crèches zijn teleurgesteld. "Onze verwachting is dat er dan geen nieuwe ouderparticipatiecrèches meer bijkomen. Dat vinden wij onbegrijpelijk", zegt Robbert Thijssen, woordvoerder van de ouderparticipatiecrèches.



Via steunbetuigingen moet minister Asscher overtuigd worden van het belang van deze crèches. Zoindag worden die aangeboden aan de minister. De ouders hebben de meeste oppositiepartijen al achter zich.



