Kerstbomen inleveren bij Dierenpark Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 20:58 uur | update: 21:08 uur

Foto: Dierenpark Amersfoort

AMERSFOORT - Bezoekers van Dierenpark Amersfoort mogen zondag hun kerstboom meenemen. Ze krijgen dan korting op de toegangsprijs. De bomen worden in de dierentuin verdeeld over de verschillende dierenverblijven.



"We willen het leven van de dieren verrijken. Dat betekent dat we de zintuigen van de dieren prikkelen. Dat doen we onder meer met de kerstbomen. Die krijgen zo een tweede leven", zegt Hilke Steggerda van het dierenpark.



Onder meer de tijgers, olifanten en kamelen vinden zondag een kerstboom in hun verblijf. De diersoorten gebruiken de boom allemaal anders. Voor tijgers is de boom een soort krabpaal. "Olifanten gaan er mee slepen en chimpansees doen er van alles mee", zegt Steggerda. "En een kameel sleept zo'n boom met zijn neus door zijn hele verblijf."



Dierenpark Amersfoort organiseert deze kerstbomenactie al ruim 15 jaar. Het park zegt dat nog nooit teveel bomen zijn ingeleverd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht