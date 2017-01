Dagen zijn geteld voor bioscoop Hoog Catharijne

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 5 januari 2017, 20:44 uur | update: 22:07 uur

De grote zaal van de Catharijnebioscoop. Foto: Kinepolis

UTRECHT - De bioscoop in Hoog Catharijne blijft nog anderhalve week open. Daarna sluit Wolff Catharijne na bijna 44 jaar voorgoed de deuren. Eigenaar Kinepolis heeft een nieuwe megabios bij de Jaarbeurs en Hoog Catharijne wordt grondig verbouwd.



"Het hing al een tijdje in de lucht dat de bioscoop zou gaan sluiten, maar nu het besluit is genomen dat de bioscoop over anderhalve week gaat sluiten... Tja, da's dan toch best snel", zegt Martijn Visscher van de Kinepolis.



"De bioscoop was in de jaren '70 heel hip en modern, maar dat is hij nu niet meer", aldus Visscher. "Zo was zaal 1 heel wat jaren het grootste scherm van Utrecht en omstreken. Er waren toch heel veel mensen die een film op een groter scherm wilden bekijken."



PROJECTIE

Ook het beeld was vroeger uniek. "In het verleden hadden we een 70-milimeter projector en daar waren er maar heel weinig van in de wereld. Dat is een techniek die qua projectie boven alles ging", zegt Visscher. "En niet alleen qua beeldkwaliteit uniek, maar ook het geluid was heel bijzonder." Dat had te maken met het aantal geluidssporen, die betere audio konden leveren dan surround sound.



Eerder ging Wolff Camera aan de Oudegracht al dicht. Dat pand is inmiddels verbouwd tot winkels en appartementen. Wolff City aan de Voorstraat blijft open. De nieuwe bioscoop van Kinepolis bij de Jaarbeurs ging half december open.



