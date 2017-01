Verdachte autobrand in Baarn, politie stelt onderzoek in

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 06:18 uur | update: 06:50 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - De politie heeft een onderzoek ingesteld naar een verdachte autobrand in Baarn. Op een oprit bij een huis aan de Doormanlaan stond vannacht een auto in lichterlaaie.



Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De brandweer was er snel bij en kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het huis.



Er liepen veel agenten met beschermende vesten op de Doormanlaan. De politie is onderzoekt onder meer of het vuur is aangestoken en door wie. Over de achtergrond van de brand doen verschillende geruchten de ronde.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht