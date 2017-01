Uitspraak in ontuchtzaak rond basketbalcoach Mijdrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 07:04 uur | update: 07:45 uur

MIJDRECHT - Basketbalcoach Edmar D. hoort vanmiddag het vonnis in de ontuchtzaak waar hij in is verwikkeld. Het Openbaar Ministerie heeft twee weken geleden zeven jaar cel tegen hem geŽist.



D. wordt ervan verdacht dat hij zich heeft vergrepen aan vier jongens, die bij Argon in Mijdrecht kwamen voor basketbaltraining. Ook zou hij via het internet dertien jongens hebben verleid tot seksuele handelingen voor een webcam. De verdachte ontkent veel van wat hem ten laste wordt gelegd en werd tijdens de rechtszaak emotioneel.



Volgens de officier van justitie is duidelijk dat D. lijdt aan een seksuele stoornis. Een onderzoek moet later uitwijzen welke behandeling het best bij hem zou passen, aldus het OM.



