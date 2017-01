Politie belooft 'terreurverdachte' Veenendaal bloemetje

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 07:49 uur | update: 08:14 uur

VEENENDAAL - De man die woensdag in Veenendaal als terreurverdachte werd opgepakt krijgt binnenkort een bos bloemen van de politie. Ook wordt hem, als hij dat wil, slachtofferhulp aangeboden.



Volgens het AD wil de politie zo excuses aanbieden voor de spraakmakende arrestatie. De man werd woensdag in winkelcentrum De Corridor ten onrechte voor terrorist aangezien. Iemand zou aan de politie hebben gemeld dat de aanslagpleger van Istanbul in het winkelcentrum rondliep.



De politie nam geen risico en stuurde zwaarbewapende agenten met kogelwerende vesten om de man aan te houden. Al snel bleek dat de man helemaal geen terrorist is. De politieactie maakte in Veenendaal de tongen los. Een woordvoerder van de politie zegt in de krant dat de arrestatie bij de man indruk heeft gemaakt en dat het langsbrengen van een boeket bloemen onderdeel is van de nazorg die hem wordt aangeboden.



