Erika Spil aangesteld als wethouder in Bunnik

vrijdag 6 januari 2017

Foto: Burgemeester Hans Martijn Ostendorp via Twitter

BUNNIK - Erika Spil is de nieuwe wethouder van Bunnik. De gemeenteraad stemde donderdagavond unaniem in met haar benoeming als opvolger van Rob Zakee.



Volgens Perspectief21, de partij die haar voordroeg, is Spil een ervaren bestuurder. Ze was eerder onder meer vijf jaar wethouder in De Ronde Venen, tot daar afgelopen jaar het college sneuvelde.



Rob Zakee stapte in november op. Als verklaring gaf hij dat de werkwijze van de gemeente Bunnik en zijn ambities te ver uiteen lagen.



