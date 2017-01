IJspret op schaatsbaan in Doorn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 09:44 uur | update: 14:32 uur

DOORN - De ijsbaan in Doorn is vrijdagmorgen vroeg opengegaan voor schaatsliefhebbers. De vrijwilligers zijn erin geslaagd om het ijs binnen een dag klaar te krijgen.



De lokale ijsvereniging trok donderdag alles uit de kast, toen de weersvoorspellingen aangaven dat het 's nachts hard zou gaan vriezen. Door met een watertank rondjes te rijden over de asfaltbaan werd laagje voor laagje een stevige ijsvloer opgebouwd.



De ijsbaan in Doorn is traditiegetrouw een van de eerste natuurijsbanen in de regio die de poorten opent. Vrijdagmorgen meldden zich direct al veel enthousiaste bezoekers.



