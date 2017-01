Brandje in zorgcentrum Gaza Harmelen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 11:44 uur | update: 12:05 uur

HARMELEN - In zorgcentrum Gaza aan de Dorpsstraat in Harmelen is vrijdagochtend rond 11.30 uur brand uitgebroken. Het lijkt mee te vallen met de schade.



In één van de aanleunwoningen vloog een pannetje in brand. Brandweermedewerkers zijn bezig het pand te ventileren.



Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Geluk bij een ongeluk is dat de brandweer tegenover het zorgcentrum zit.



Een deel van de Dorpsstraat is enige tijd afgesloten.



