Slachtoffer overval Harmelen wijst politie naar verdachte

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 11:37 uur | update: 11:49 uur

Beeld vanuit de politiehelikopter van de arrestatie. Foto: Politie Woerden

HARMELEN - De politie heeft een verdachte aangehouden na een overval op een bedrijf in Harmelen. Een medewerker van het bedrijf op de Breudijk was bedreigd met een steekwapen.



Na de diefstal is de medewerker de verdachte gevolgd. Daardoor wist de politie precies waar de verdachte zich ophield.



Omdat er veel weilanden, sloten en bosjes waren waarin de man zich kon verstoppen, zocht een politiehelikopter mee. Die kreeg de overvaller snel in beeld. De man, een 59-jarige Utrechter, is opgepakt en zit vast.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht