Fietser in Zeist overleden, politie zoekt getuigen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 6 januari 2017, 11:51 uur | update: 12:58 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

ZEIST - In Zeist is een bejaarde fietser overleden. De politie hoopt dat getuigen kunnen vertellen wat er precies met de man is gebeurd.



Een voorbijganger op de Amerfoortseweg zag de 81-jarige man uit Huis ter Heide donderdagmiddag naast zijn fiets zitten. Hij had een hoofdwond en kwam verward over. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later op de dag overleden.



De politie heeft nog veel vragen over wat er met de man is gebeurd, voor de voorbijganger hem vond. Mogelijk kunnen getuigen verklaren wat er donderdag rond 14.00 op de Amersfoortseweg is gebeurd.



